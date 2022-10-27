Свердловский депутат доложил о неподготовленных мобилизованных Шойгу

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необученных мобилизованных

Максим Иванов перечислил 86 фамилий мобилизованных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необученных мобилизованных. Об этом он сообщает в своем официальном telegram-канале.

«Обратился к Министру обороны С. К. Шойгу с просьбой тщательно разобраться с отправкой необученных мобилизованных на фронт, чтобы в будущем пресечь подобную практику. К письму приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», — пишет Иванов.

По его словам, ситуация с неподготовленными мобилизованными неприемлемая. «По моему мнению, необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах для более качественного выполнения поставленных задач», — подытожил депутат Госдумы.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Муцоев попросил Куйвашева вернуть с фронта многодетного свердловчанина. Мужчина был ошибочно мобилизован в Луганск.