Свердловский депутат доложил о неподготовленных мобилизованных Шойгу

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необученных мобилизованных. Об этом он сообщает в своем официальном telegram-канале.
«Обратился к Министру обороны С. К. Шойгу с просьбой тщательно разобраться с отправкой необученных мобилизованных на фронт, чтобы в будущем пресечь подобную практику. К письму приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», — пишет Иванов.
По его словам, ситуация с неподготовленными мобилизованными неприемлемая. «По моему мнению, необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах для более качественного выполнения поставленных задач», — подытожил депутат Госдумы.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Муцоев попросил Куйвашева вернуть с фронта многодетного свердловчанина. Мужчина был ошибочно мобилизован в Луганск.
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Депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необученных мобилизованных. Об этом он сообщает в своем официальном telegram-канале. «Обратился к Министру обороны С. К. Шойгу с просьбой тщательно разобраться с отправкой необученных мобилизованных на фронт, чтобы в будущем пресечь подобную практику. К письму приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», — пишет Иванов. По его словам, ситуация с неподготовленными мобилизованными неприемлемая. «По моему мнению, необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах для более качественного выполнения поставленных задач», — подытожил депутат Госдумы. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Муцоев попросил Куйвашева вернуть с фронта многодетного свердловчанина. Мужчина был ошибочно мобилизован в Луганск.