ООН обещает снять ограничения на вывоз российского зерна 07 ноября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 + ООН должна выполнить свои обязательства перед Россией до 18 ноября Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Организация Объединенных Наций обещает в скором времени снять запрет на вывоз российского продовольствия, согласно условиям зерновой сделки. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. «ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — поделился Полянский с «Известиями». Он отметил, что ООН должна выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября. «Эта дата установлена как „логичный дедлайн“ текущей сделки», — пояснил первый зампостпреда России при ООН. Полянский также прокомментировал дальнейшее продление России участия в зерновой инициативе. По его словам, такое решение Россия будет принимать, оценивая «эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН». Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Россия вернулась в зерновую сделку после получение необходимых гарантий безопасности от Украины, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что на данный момент решение о продлении зерновой сделки не принято. Организация Объединенных Наций обещает в скором времени снять запрет на вывоз российского продовольствия, согласно условиям зерновой сделки. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. «ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — поделился Полянский с «Известиями». Он отметил, что ООН должна выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября. «Эта дата установлена как „логичный дедлайн“ текущей сделки», — пояснил первый зампостпреда России при ООН. Полянский также прокомментировал дальнейшее продление России участия в зерновой инициативе. По его словам, такое решение Россия будет принимать, оценивая «эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН». Россия вернулась в зерновую сделку после получение необходимых гарантий безопасности от Украины, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что на данный момент решение о продлении зерновой сделки не принято. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям