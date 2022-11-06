06 ноября 2022

ООН обещает снять ограничения на вывоз российского зерна

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
ООН должна выполнить свои обязательства перед Россией до 18 ноября Фото:
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Организация Объединенных Наций обещает в скором времени снять запрет на вывоз российского продовольствия, согласно условиям зерновой сделки. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — поделился Полянский с «Известиями». Он отметил, что ООН должна выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября. «Эта дата установлена как „логичный дедлайн“ текущей сделки», — пояснил первый зампостпреда России при ООН.

Полянский также прокомментировал дальнейшее продление России участия в зерновой инициативе. По его словам, такое решение Россия будет принимать, оценивая «эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН».

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Россия вернулась в зерновую сделку после получение необходимых гарантий безопасности от Украины, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что на данный момент решение о продлении зерновой сделки не принято.

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Организация Объединенных Наций обещает в скором времени снять запрет на вывоз российского продовольствия, согласно условиям зерновой сделки. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. «ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — поделился Полянский с «Известиями». Он отметил, что ООН должна выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября. «Эта дата установлена как „логичный дедлайн“ текущей сделки», — пояснил первый зампостпреда России при ООН. Полянский также прокомментировал дальнейшее продление России участия в зерновой инициативе. По его словам, такое решение Россия будет принимать, оценивая «эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН». Россия вернулась в зерновую сделку после получение необходимых гарантий безопасности от Украины, передает телеканал 360. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что на данный момент решение о продлении зерновой сделки не принято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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