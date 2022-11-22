22 ноября 2022

Украина возмутилась из-за шарфа премьер-министра Венгрии Орбана

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан появился в шарфе с изображением, на котором часть украинской территории входит в состав Венгрии Фото:

Украинские власти возмутил шарф премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на котором изображена часть украинской территории в составе Венгрии. Об этом сообщили в МИД Украины.

«Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсетях.

В социальных сетях Орбан посоветовал украинским властям разделять спорт и политику. «Футбол — это не политика. Не нужно видеть в нем то, чего нет», — ответил венгерский премьер-министр.

Ранее Венгрия отказалась поддерживать усилия Евросоюза по оказанию помощи Украине совместными средствами. Страна намеревалась выйти из НАТО и ЕС из-за поддержки Украины.

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Украинские власти возмутил шарф премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на котором изображена часть украинской территории в составе Венгрии. Об этом сообщили в МИД Украины. «Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсетях. В социальных сетях Орбан посоветовал украинским властям разделять спорт и политику. «Футбол — это не политика. Не нужно видеть в нем то, чего нет», — ответил венгерский премьер-министр. Ранее Венгрия отказалась поддерживать усилия Евросоюза по оказанию помощи Украине совместными средствами. Страна намеревалась выйти из НАТО и ЕС из-за поддержки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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