Украина возмутилась из-за шарфа премьер-министра Венгрии Орбана 23 ноября 2022 в 03:26 Размер текста - 17 + Виктор Орбан появился в шарфе с изображением, на котором часть украинской территории входит в состав Венгрии Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Украинские власти возмутил шарф премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на котором изображена часть украинской территории в составе Венгрии. Об этом сообщили в МИД Украины. «Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсетях. В социальных сетях Орбан посоветовал украинским властям разделять спорт и политику. «Футбол — это не политика. Не нужно видеть в нем то, чего нет», — ответил венгерский премьер-министр. Ранее Венгрия отказалась поддерживать усилия Евросоюза по оказанию помощи Украине совместными средствами. Страна намеревалась выйти из НАТО и ЕС из-за поддержки Украины. Украинские власти возмутил шарф премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на котором изображена часть украинской территории в составе Венгрии. Об этом сообщили в МИД Украины. «Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсетях. В социальных сетях Орбан посоветовал украинским властям разделять спорт и политику. «Футбол — это не политика. Не нужно видеть в нем то, чего нет», — ответил венгерский премьер-министр. Ранее Венгрия отказалась поддерживать усилия Евросоюза по оказанию помощи Украине совместными средствами. Страна намеревалась выйти из НАТО и ЕС из-за поддержки Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям