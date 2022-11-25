25 ноября 2022

Власти Украины рассуждают над капитуляцией в обмен на свет

Подоляк: Украина не хочет сдаваться в обмен на свет
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, подстанция, электричество, электромонтеры
Украина не собирается капитулировать ради подключения света Фото:

Киев не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Вы все равно передадите нам бронетехнику. Нам нельзя проиграть. И мы не будем отказываться от конфликта ради капитуляции в обмен на свет», — передают слова Подоляка Правда.Ру.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В последние дни Минобороны РФ заявляло о массированных атаках по Украине. В результате них по стране происходят массовые отключения от света.

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Киев не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Вы все равно передадите нам бронетехнику. Нам нельзя проиграть. И мы не будем отказываться от конфликта ради капитуляции в обмен на свет», — передают слова Подоляка Правда.Ру. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В последние дни Минобороны РФ заявляло о массированных атаках по Украине. В результате них по стране происходят массовые отключения от света.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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