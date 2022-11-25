Власти Украины рассуждают над капитуляцией в обмен на свет

Подоляк: Украина не хочет сдаваться в обмен на свет

26 ноября 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

Украина не собирается капитулировать ради подключения света Фото: Илья Московец © URA.RU Киев не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Вы все равно передадите нам бронетехнику. Нам нельзя проиграть. И мы не будем отказываться от конфликта ради капитуляции в обмен на свет», — передают слова Подоляка Правда.Ру. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В последние дни Минобороны РФ заявляло о массированных атаках по Украине. В результате них по стране происходят массовые отключения от света.

Киев не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Вы все равно передадите нам бронетехнику. Нам нельзя проиграть. И мы не будем отказываться от конфликта ради капитуляции в обмен на свет», — передают слова Подоляка Правда.Ру. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В последние дни Минобороны РФ заявляло о массированных атаках по Украине. В результате них по стране происходят массовые отключения от света.