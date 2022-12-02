Тюмень стала лидером в УрФО по затратам на отлов собак

Администрация Тюмени потратила 18 миллионов рублей на отлов бездомных собак. Эта сумма оказалась наиболее крупной среди других столиц регионов УрФО. При этом город оказался в антилидерах статистики по количеству нападений животных на людей.
«В Тюмени на отлов собак было потрачено 18 миллионов рублей. Получилось поймать 1000 собак, при этом на людей напали семь животных», — стало известно из статистики Ural Mash.
В список также попали Ханты-Мансийск, Курган, Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Среди них Тюмень выделила наибольшую сумму и отловила больше всех собак, но оказалась четвертой по количеству нападений. Меньше всего жертв оказалось в Кургане, где зафиксировали всего 3 таких случая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) собаки напали на 8-летнего мальчика. Ранее в том же месте собака пыталась укусить и поцарапать тоболячку. В городской администрации после этой ситуации агентству сообщили, что данная территория находится на контроле.
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