Тюмень стала лидером в УрФО по затратам на отлов собак

03 декабря 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Также город оказался лидером по количеству собак, которых получилось отловить Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Администрация Тюмени потратила 18 миллионов рублей на отлов бездомных собак. Эта сумма оказалась наиболее крупной среди других столиц регионов УрФО. При этом город оказался в антилидерах статистики по количеству нападений животных на людей. «В Тюмени на отлов собак было потрачено 18 миллионов рублей. Получилось поймать 1000 собак, при этом на людей напали семь животных», — стало известно из статистики Ural Mash. В список также попали Ханты-Мансийск, Курган, Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Среди них Тюмень выделила наибольшую сумму и отловила больше всех собак, но оказалась четвертой по количеству нападений. Меньше всего жертв оказалось в Кургане, где зафиксировали всего 3 таких случая. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) собаки напали на 8-летнего мальчика. Ранее в том же месте собака пыталась укусить и поцарапать тоболячку. В городской администрации после этой ситуации агентству сообщили, что данная территория находится на контроле.

Администрация Тюмени потратила 18 миллионов рублей на отлов бездомных собак. Эта сумма оказалась наиболее крупной среди других столиц регионов УрФО. При этом город оказался в антилидерах статистики по количеству нападений животных на людей. «В Тюмени на отлов собак было потрачено 18 миллионов рублей. Получилось поймать 1000 собак, при этом на людей напали семь животных», — стало известно из статистики Ural Mash. В список также попали Ханты-Мансийск, Курган, Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Среди них Тюмень выделила наибольшую сумму и отловила больше всех собак, но оказалась четвертой по количеству нападений. Меньше всего жертв оказалось в Кургане, где зафиксировали всего 3 таких случая. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) собаки напали на 8-летнего мальчика. Ранее в том же месте собака пыталась укусить и поцарапать тоболячку. В городской администрации после этой ситуации агентству сообщили, что данная территория находится на контроле.