05 декабря 2022

У директора курганского департамента появился новый заместитель

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В департаменте АПК Курганской области — новое назначение (архивное фото) Фото:

У директора департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Павла Кощеева появился еще один заместитель. Эту должность занял Александр Плоских. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. Данные о третьем заместителе руководителя ведомства размещены на официальном сайте АПК.

«В департаменте АПК — новое назначение. Александр Плоских получил должность заместителя директора департамента. Также он возглавляет управление развития животноводства и ветеринарии», — сообщил инсайдер. Другой источник из политического окружения добавил, что Плоских на этой должности утвердили 1 декабря. В телефонном справочнике на сайте департамента АПК указано, что Плоских является заместителем директора.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области завершили объединение департамента агропромышленного комплекса и управления ветеринарии. Должность первого заместителя директора ведомства занимает Татьяна Сандакова, которая раньше руководила реорганизованной структурой. В середине ноября заместителем директора департамента стал Антон Притчин.

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У директора департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Павла Кощеева появился еще один заместитель. Эту должность занял Александр Плоских. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. Данные о третьем заместителе руководителя ведомства размещены на официальном сайте АПК. «В департаменте АПК — новое назначение. Александр Плоских получил должность заместителя директора департамента. Также он возглавляет управление развития животноводства и ветеринарии», — сообщил инсайдер. Другой источник из политического окружения добавил, что Плоских на этой должности утвердили 1 декабря. В телефонном справочнике на сайте департамента АПК указано, что Плоских является заместителем директора. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области завершили объединение департамента агропромышленного комплекса и управления ветеринарии. Должность первого заместителя директора ведомства занимает Татьяна Сандакова, которая раньше руководила реорганизованной структурой. В середине ноября заместителем директора департамента стал Антон Притчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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