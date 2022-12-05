05 декабря 2022

В пермском городе доделали 30-летний долгострой

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Инспекция площадки для иностранных представителей. Екатеринбург, строительство, стройка, универсиада2023
Рабочие достроили объект, скоро открытие (архивное фото) Фото:

В Добрянке Пермского края учреждения начали переезд в новое здание Дворца культуры и спорта. Его начали строить еще в 1990-х, но сдали в эксплуатацию только сейчас. Об этом сообщил глава Добрянского городского округа Константин Лызов.

«Выдали разрешение на ввод Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина в эксплуатацию. Стартовал переезд учреждений культуры в новое здание», — написал он в Telegram.

Здание дворца начали возводить около 30 лет назад, но позже стройку заморозили. Возобновили работы в 2019 году. Как ранее рассказывало URA.RU, открытие дворца планировали еще на 18 октября, но у надзорных органов возникли претензии в части соблюдения норм по эвакуации из здания. Теперь недочеты устранены.

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В Добрянке Пермского края учреждения начали переезд в новое здание Дворца культуры и спорта. Его начали строить еще в 1990-х, но сдали в эксплуатацию только сейчас. Об этом сообщил глава Добрянского городского округа Константин Лызов. «Выдали разрешение на ввод Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина в эксплуатацию. Стартовал переезд учреждений культуры в новое здание», — написал он в Telegram. Здание дворца начали возводить около 30 лет назад, но позже стройку заморозили. Возобновили работы в 2019 году. Как ранее рассказывало URA.RU, открытие дворца планировали еще на 18 октября, но у надзорных органов возникли претензии в части соблюдения норм по эвакуации из здания. Теперь недочеты устранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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