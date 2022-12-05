Курганские санитарные врачи раскрыли, какие вирусы самые заразные

Курганские санитарные врачи сообщили о заразных вирусах

Курганцам рассказали о вирусах ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова

Санитарные врачи Курганской области рассказали о самых заразных вирусах, из-за которых жители могут заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщается на официальном сайте курганского Роспотребнадзора.

«Практически все, так называемые „простудные“ заболевания, вызывают вирусы. На сегодня известно не менее 200 вирусов — виновников ОРВИ. Чаще всего это риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и респираторно-синцитиальные вирусы. Все эти вирусы очень заразны и передаются чаще всего воздушно-капельным путем», — указано в сообщении на сайте.

Есть возможность заболеть ОРВИ и при физическом контакте: рукопожатия, объятия и прикосновения к другим людям или различным предметам. Курганские врачи пояснили, что для лечения ОРВИ не существует эффективного противовирусного лечения, поэтому медики обычно избавляются от симптомов. Простуда проявляет себя в виде лихорадки, боли в горле, головной боли и заложенности носа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросло количество заболевших ОРВИ. Темп прироста заболеваемости составил 17,8%. За неделю в Кургане было зарегистрировано 5 218 случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре призывают местных жителей вакцинироваться от гриппа.