В СИЗО-1 Курганской области прошел турник «Русский силомер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В СИЗО-1 Курганской области провели турнир по спортивному многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». В нем впервые приняли участие осужденные, сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.

«В СИЗО-1 в соревнованиях решили участвовать восемь осужденных из отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения. Лучших результатов они достигли при выполнении „армейских подтягиваний“ и подъема коленей в висе. Отдельные упражнения комплекса, например подтягивания на одной руке, не смог выполнить никто из участников турнира», — сообщили в ведомстве.

Осужденным-призерам турнира в качестве поощрения предоставят право на дополнительное свидание с родственниками или получение дополнительной посылки. В ведомстве отметили, что в СИЗО-1 имеется спортзал, где работает кружок для занятия легкой и тяжелой атлетикой. Участники турнира решили больше внимания уделять спорту. Новое спортивное движение «Русский силомер» основано сотрудником Екатеринбургской епархии Игорем Пыжьяновым. Комплекс состоит из 11 упражнений на перекладине, развивающих силу и выносливость.

Ранее URA.RU писало, что для курганских зеков открыли новое помещение в отряде карантина. В ИК-2 новое помещение отряда рассчитано на 30 мест. В нем есть столовые, спальные места, душевые и досуговые комнаты.

В СИЗО-1 Курганской области провели турник «Русский силомер», некоторые упражнения комплекса участники не смогли выполнить пресс-служба УФСИН России по Курагснкой области