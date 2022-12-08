У жителя Кургана оказалась необычная кровь с большим количеством тромбоцитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кургана не могли определить группу крови 16 раз, так что он отслужил на флоте без отметки о группе крови в военном билете, а также перенес сложную операцию без справки о группе крови в истории болезни. Об этом курганец рассказал URA.RU.

«Мне 16 раз не могли определить группу крови и это не преувеличение. Я служил на 4-й эскадре подводных лодок Северного флота в судоремонтной части. Входил с состав аварийной и аварийно-спасательных групп. При такой службе отметка в военном билете о группе крови обязательна. Но мне не могли определить группу крови. И как только проходило построение и проверка военника, командир ругался и меня направляли в госпиталь для забора крови. Однако отметка так и не появлялась», — рассказал курганец.

По словам собеседника, у него необычная кровь — в ней много тромбоцитов. Кровь очень быстро сворачивается, даже при сильных ранах. Курганец перенес сложную операцию в госпитале города Полярный, но не смог добиться от местных врачей информации о своей группе крови. Безуспешно он сдавал кровь и в Кургане в двух больницах. «Но когда я вернулся со службы, в 1991-м году мне делали операцию в Курганской областной больнице. Взяли кровь для определения группы, и неожиданно определили, что у меня 1-я положительная. Я сразу стал просить, чтобы мне в паспорт и в военный билет поставили соответствующие штампы, врачи согласились», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что у жительницы Кургана перед операцией перепутали группу крови. В Курганской поликлинике №2 Екатерине Смирнягиной установили редкую IV+ группу крови, хотя у женщины I+ группа крови. Пациентка намерена написать жалобу в депздрав.

Жителю Кургана не могли определить группу крови 16 раз, так что он отслужил на флоте без отметки группы крови в военном билете фото: читатель URA.RU

После службы курганец попал в областную больницу, где ему определили I+ группу крови фото: читатель URA.RU