Свердловским водителям повысят стоимость техосмотра

Тарифы на техосмотр в Свердловской области значительно увеличатся Фото: Александр Константинов © URA.RU

Власти Свердловской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра автомобиля на 2023 год. Согласно постановлению областного правительства техосмотр для основных категорий транспорта подорожает почти в два раза.

«Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили — 913 рублей. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую маскимальную массу не более 3,5 тонн — 999 рублей. Мототранспортные средства — 321 рубль», — указано в документе.

Согласно предельным ценам на техосмотр, установленным правительством Свердловской области на 2022 год, сумма за услугу для легкового автомобиля составляет 498 рублей, для мотоциклов 166 рублей. Точные размеры оплаты за предоставление услуг техосмотра транспорта будут устанавливать непосредственно сам пункты технического осмотра.