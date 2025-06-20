20 июня 2025

Рейс из Екатеринбурга в курортный город задержали на 11 часов. Скрин

Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержали на 11 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет в Сочи перенесли с ночи на день 21 июня
Перелет в Сочи перенесли с ночи на день 21 июня Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс N4-524 российской авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи на 11 часов. Его перенесли с ночи 21 июня на середину того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:45 и прилететь в курортный город в 05:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 14:40 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс N4-524 российской авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи на 11 часов. Его перенесли с ночи 21 июня на середину того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:45 и прилететь в курортный город в 05:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 14:40 по уральскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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