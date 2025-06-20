Вода на улицах города поднялась до уровня капота у машин
В Екатеринбурге сразу несколько улиц затопило после сильного ливня. Кадрами, где автомобили с трудом пробираются через огромные лужи, поделились горожане.
Потом произошел на улицах Фрунзе, Токарей, Ключевской, Серафимы Дерябиной и Шаумяна. «Куплю недорого гондолу», — шутят екатеринбуржцы в соцсетях.
Ранее региональное ГУ МЧС снова продлило штормовое предупреждение. Сильные дожди будут поливать в Свердловской области до конца выходных.
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