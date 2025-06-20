20 июня 2025

Екатеринбург уходит под воду из-за ливней. Видео

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Вода на улицах города поднялась до уровня капота у машин
Вода на улицах города поднялась до уровня капота у машин Фото:

В Екатеринбурге сразу несколько улиц затопило после сильного ливня. Кадрами, где автомобили с трудом пробираются через огромные лужи, поделились горожане.

Потом произошел на улицах Фрунзе, Токарей, Ключевской, Серафимы Дерябиной и Шаумяна. «Куплю недорого гондолу», — шутят екатеринбуржцы в соцсетях.

Ранее региональное ГУ МЧС снова продлило штормовое предупреждение. Сильные дожди будут поливать в Свердловской области до конца выходных.

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В Екатеринбурге сразу несколько улиц затопило после сильного ливня. Кадрами, где автомобили с трудом пробираются через огромные лужи, поделились горожане. Потом произошел на улицах Фрунзе, Токарей, Ключевской, Серафимы Дерябиной и Шаумяна. «Куплю недорого гондолу», — шутят екатеринбуржцы в соцсетях. Ранее региональное ГУ МЧС снова продлило штормовое предупреждение. Сильные дожди будут поливать в Свердловской области до конца выходных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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