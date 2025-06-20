Свердловские школьники будут соревноваться в управлении беспилотниками

На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом начался Окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Старт соревнованиям дал представитель президента в УрФО Артем Жога.
Дата выбрана неслучайно — накануне Дня памяти и скорби. "Это символ связи поколений и дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, сегодня ребятам покажут реконструкцию освобождения Праги в мае 1945 года и пройдет "Свеча памяти"", — рассказал Жога в своем telegram-канале.
Участников ждут соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, тактической медицине, а также полевой выход протяженностью восемь километров и другие испытания. Победители окружного этапа получат возможность представить Уральский федеральный округ на всероссийском финале «Зарницы 2.0».
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