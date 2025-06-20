20 июня 2025

Свердловские школьники будут соревноваться в управлении беспилотниками

Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в соревнованиях принимают участие почти 200 детей со всех регионов УрФО
Всего в соревнованиях принимают участие почти 200 детей со всех регионов УрФО Фото:

На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом начался Окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Старт соревнованиям дал представитель президента в УрФО Артем Жога.

Дата выбрана неслучайно — накануне Дня памяти и скорби. "Это символ связи поколений и дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, сегодня ребятам покажут реконструкцию освобождения Праги в мае 1945 года и пройдет "Свеча памяти"", — рассказал Жога в своем telegram-канале.

Участников ждут соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, тактической медицине, а также полевой выход протяженностью восемь километров и другие испытания. Победители окружного этапа получат возможность представить Уральский федеральный округ на всероссийском финале «Зарницы 2.0».

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На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом начался Окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Старт соревнованиям дал представитель президента в УрФО Артем Жога. Дата выбрана неслучайно — накануне Дня памяти и скорби. "Это символ связи поколений и дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, сегодня ребятам покажут реконструкцию освобождения Праги в мае 1945 года и пройдет "Свеча памяти"", — рассказал Жога в своем telegram-канале. Участников ждут соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, тактической медицине, а также полевой выход протяженностью восемь километров и другие испытания. Победители окружного этапа получат возможность представить Уральский федеральный округ на всероссийском финале «Зарницы 2.0».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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