В Екатеринбурге продают редкий представительский лимузин ЗИЛ-41047 за 36 миллионов рублей, собранный на заводе с учетом особых требований заказчика. Эта модель использовалась в качестве официального кортежного автомобиля для перевозки первых лиц СССР и России. Объявление появилось на сайте «Авто.ру».
«Полностью аутентичный, с заводскими номерами на всех деталях кузова, редчайший оригинал, собиравшийся в УКЭР ЗИЛ с 15 ноября 1982 года по 30 марта 1984 года, вместо положенных шести месяцев, в связи со специальными требованиями заказчика по комплектации», — говорится в объявлении. Этот ЗИЛ оснащен рабочими системами правительственной связи, оборудование подключено и функционирует.
Машина была восстановлена работниками ЗИЛ в 2003–2006 годах и находится в идеальном состоянии. Как отмечает продавец, автомобиль представляет коллекционную ценность и может заинтересовать как частных коллекционеров, так и музеи.
ЗИЛ-41047 — последний представитель кортежной серии ЗИЛов, выпускавшийся с 1985 по 2002 год. Эти лимузины никогда не поступали в свободную продажу, их изготавливали строго по государственному заказу для нужд ЦК КПСС, Совмина, КГБ и президентской администрации. Автомобиль имеет 7,7-литровый двигатель с мощностью около 315 лошадиных сил и разгоняется до 190 километров в час. Всего за 17 лет было собрано не более сотни экземпляров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!