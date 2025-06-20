20 июня 2025

В Екатеринбурге задержали подростков, полгода нападавших на водителей трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулиганов поставили на профилактический учет
Хулиганов поставили на профилактический учет Фото:

В Екатеринбурге задержали группу подростков, которые на протяжении полугода устраивали нападения на водителей, кондукторов и пассажиров трамваев в районе Вторчермета. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. 

"Узнал о ситуации из эфира ОТВ. Съемочная группа рассказала, что несовершеннолетние закидывали вагоны камнями, распыляли газ, размахивали ножом. Нападения в основном случались на остановках «Новосибирская» и «Эскадронная»", — рассказал депутат в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее в Екатеринбурге полицейские поймали банду несовершеннолетних зацеперов. Подростков удалось задержать на месте их сходки перед очередными зацепами.

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В Екатеринбурге задержали группу подростков, которые на протяжении полугода устраивали нападения на водителей, кондукторов и пассажиров трамваев в районе Вторчермета. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.  "Узнал о ситуации из эфира ОТВ. Съемочная группа рассказала, что несовершеннолетние закидывали вагоны камнями, распыляли газ, размахивали ножом. Нападения в основном случались на остановках «Новосибирская» и «Эскадронная»", — рассказал депутат в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.  Ранее в Екатеринбурге полицейские поймали банду несовершеннолетних зацеперов. Подростков удалось задержать на месте их сходки перед очередными зацепами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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