В Екатеринбурге задержали подростков, полгода нападавших на водителей трамваев

В Екатеринбурге задержали группу подростков, которые на протяжении полугода устраивали нападения на водителей, кондукторов и пассажиров трамваев в районе Вторчермета. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
"Узнал о ситуации из эфира ОТВ. Съемочная группа рассказала, что несовершеннолетние закидывали вагоны камнями, распыляли газ, размахивали ножом. Нападения в основном случались на остановках «Новосибирская» и «Эскадронная»", — рассказал депутат в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Екатеринбурге полицейские поймали банду несовершеннолетних зацеперов. Подростков удалось задержать на месте их сходки перед очередными зацепами.
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