20 июня 2025

Свердловчанин на мотоблоке потерял колесо и вылетел на встречку. Фото

Под Невьянском в результате аварии погиб водитель мотоблока
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла днем 21 июня под Невьянском
Авария произошла днем 21 июня под Невьянском Фото:

Под Невьянском (Свердловская область) пенсионер за рулем мотоблока после потери колеса влетел во встречную машину. В результате аварии пожилой мужчина погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Водитель Mitsubishi Pajero, житель Невьянска с 39-летним стажем вождения, не пострадал», — заявили в ведомстве.

У мотоблока отлетело переднее колесо. По словам водителя Mitsubishi Pajero, он пытался уйти от ДТП, съехав на обочину. В Госавтоинспекции ведут проверку. Особое внимание уделяется моменту законности нахождения мотоблока на дороге.

Фото:

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Под Невьянском (Свердловская область) пенсионер за рулем мотоблока после потери колеса влетел во встречную машину. В результате аварии пожилой мужчина погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Водитель Mitsubishi Pajero, житель Невьянска с 39-летним стажем вождения, не пострадал», — заявили в ведомстве. У мотоблока отлетело переднее колесо. По словам водителя Mitsubishi Pajero, он пытался уйти от ДТП, съехав на обочину. В Госавтоинспекции ведут проверку. Особое внимание уделяется моменту законности нахождения мотоблока на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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