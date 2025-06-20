Под Невьянском (Свердловская область) пенсионер за рулем мотоблока после потери колеса влетел во встречную машину. В результате аварии пожилой мужчина погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Водитель Mitsubishi Pajero, житель Невьянска с 39-летним стажем вождения, не пострадал», — заявили в ведомстве.
У мотоблока отлетело переднее колесо. По словам водителя Mitsubishi Pajero, он пытался уйти от ДТП, съехав на обочину. В Госавтоинспекции ведут проверку. Особое внимание уделяется моменту законности нахождения мотоблока на дороге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!