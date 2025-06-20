В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся ресторан «Атмосфера». Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Видео с моментами возгорания появилось в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».
«Горела кровля здания на площади 300 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели также сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее в Каменске-Уральском при возгорании в жилом доме на улице Строителей погиб человек, а спасателям пришлось эвакуировать и спасать несколько десятков жильцов. На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники.
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