20 июня 2025

В Каменске-Уральском вспыхнул ресторан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 300 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара составила 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся ресторан «Атмосфера». Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Видео с моментами возгорания появилось в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».

«Горела кровля здания на площади 300 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели также сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Каменске-Уральском при возгорании в жилом доме на улице Строителей погиб человек, а спасателям пришлось эвакуировать и спасать несколько десятков жильцов. На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся ресторан «Атмосфера». Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Видео с моментами возгорания появилось в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский». «Горела кровля здания на площади 300 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели также сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал. Ранее в Каменске-Уральском при возгорании в жилом доме на улице Строителей погиб человек, а спасателям пришлось эвакуировать и спасать несколько десятков жильцов. На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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