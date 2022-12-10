В Минобороны показали, как мобилизованные пекут хлеб в боевых условиях. Видео

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, полевая кухня, хлеб, армия, военные, обмундирование, снабжение, пекарня, приготовление пищи, еда, экипировка, повар, материально-техническое обеспечение, центр подготовки, полевая
Военнослужащие в Подмосковье уже освоили особенности деятельности продовольственной службы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Министерстве обороны РФ показали, как мобилизованные в Подмосковье практикуются в приготовлении хлеба в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих осуществляется при помощи пекарен и полевых кухонь, выпускающихся на разных колесных шасси.

«В данном автомобиле производится выпечка хлеба в полевых условиях. За сутки этот автомобиль делает порядка четырехсот килограммов хлеба. Это килограмм муки и порядка пятисот буханок за сутки», — передает корреспондент URA.RU слова военного повара. Передвижной комплекс полностью автономный и может запитываться от собственного дизельного генератора и от подключения собственного источника питания.

Как передает корреспондент URA.RU, в подмосковном Наро-Фоминске на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа подходит к завершению подготовка резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. В обновленных учебных классах военной школы они уже освоили аспекты обеспечения бойцов провизией, а также особенности деятельности продовольственной службы.

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В Министерстве обороны РФ показали, как мобилизованные в Подмосковье практикуются в приготовлении хлеба в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих осуществляется при помощи пекарен и полевых кухонь, выпускающихся на разных колесных шасси. «В данном автомобиле производится выпечка хлеба в полевых условиях. За сутки этот автомобиль делает порядка четырехсот килограммов хлеба. Это килограмм муки и порядка пятисот буханок за сутки», — передает корреспондент URA.RU слова военного повара. Передвижной комплекс полностью автономный и может запитываться от собственного дизельного генератора и от подключения собственного источника питания. Как передает корреспондент URA.RU, в подмосковном Наро-Фоминске на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа подходит к завершению подготовка резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. В обновленных учебных классах военной школы они уже освоили аспекты обеспечения бойцов провизией, а также особенности деятельности продовольственной службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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