Некоторым пенсионерам доступна скидка на ЖКУ

Военным пенсионерам доступна оплата ЖКУ со скидкой от 30% до 60%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
меньше других за услуги ЖКХ платят военные пенсионеры
меньше других за услуги ЖКХ платят военные пенсионеры Фото:

Военные пенсионеры в большинстве регионов РФ вправе получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 30% до 60%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин от партии «Единая Россия».

«Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%... Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что такие льготники имеют право на компенсацию при условии, что расходы на оплату услуг ЖКХ составляют более 10% от общего дохода. Эти льготы введены не только на федеральном уровне, но и в субъектах.

Так, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем от 40 до 45 лет вправе рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. В Москве пенсионеры старше 80 лет полностью освобождены от оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, в большинстве регионов России пенсионерам в возрасте от 70 лет компенсируется 50% взносов на капитальный ремонт.

Как подчеркнул депутат, для оформления этих льгот военным пенсионерам нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ). С собой необходимо взять документы, подтверждающие право на получение субсидии.

Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести федеральную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека, чтобы устранить различия в мерах поддержки между регионами. Кроме того, с 1 октября 2025 года в России были проиндексированы пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков на 7,6%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные пенсионеры в большинстве регионов РФ вправе получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 30% до 60%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин от партии «Единая Россия». «Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%... Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что такие льготники имеют право на компенсацию при условии, что расходы на оплату услуг ЖКХ составляют более 10% от общего дохода. Эти льготы введены не только на федеральном уровне, но и в субъектах. Так, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем от 40 до 45 лет вправе рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. В Москве пенсионеры старше 80 лет полностью освобождены от оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, в большинстве регионов России пенсионерам в возрасте от 70 лет компенсируется 50% взносов на капитальный ремонт. Как подчеркнул депутат, для оформления этих льгот военным пенсионерам нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ). С собой необходимо взять документы, подтверждающие право на получение субсидии. Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести федеральную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека, чтобы устранить различия в мерах поддержки между регионами. Кроме того, с 1 октября 2025 года в России были проиндексированы пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков на 7,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...