В Тюмени появились торговцы опасной новогодней атрибутикой из Китая

На улицах Тюмени продают дешевые гирлянды из Китая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени появились мобильные торговые лавки, в которых продают дешевые гирлянды китайского производства. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, у одного из таких продавцов товар заискрился прямо во время демонстрации товара покупателям.

«Гирляндами торгуют из машин. Номера неместные. Мы подъехали к одной такой, решили спросить, сколько стоит гирлянда. Мужчина ответил, что 300 рублей, и начал нам ее показывать. Когда он ее включил, одна из лампочек заискрилась. Огонек быстро потушили, но мы естественно ничего покупать у этих ребят не стали», — сообщила жительница Тюмени в разговоре с URA.RU.

Она добавила, что перед демонстрацией продавец объяснил невысокую стоимость гирлянд тем, что они произведены на большом китайском заводе. «Видимо, они оптом купили за копейки и сейчас продают в разы дороже. В любом случае никому не советую покупать ни гирлянды, ни какую-то другую электрическую атрибутику вот так, на улице. Лучше и безопаснее в магазине», — рассказала тюменка в беседе с URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области резко выросли цены на живые новогодние елки. Некоторые продавцы просят за одно дерево до 10 тыс. рублей.