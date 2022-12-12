12 декабря 2022

Экс-премьера Дагестана отправили в колонию за хищение 108 млн у Минобороны

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Меджидова заключили под стражу в зале суда Фото:

Пять лет колонии общего режима Мещанский суд Москвы назначил бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в хищении 108 млн рублей у Минобороны. Также бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

«Мещанский суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере <…> Меджидова заключили под стражу в зале суда», — передает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Экс-пермьер Дагестана обвинялся в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. Еще несколько фигурантов обыли суждены по этому делу в особом порядке.

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Пять лет колонии общего режима Мещанский суд Москвы назначил бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в хищении 108 млн рублей у Минобороны. Также бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. «Мещанский суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере <…> Меджидова заключили под стражу в зале суда», — передает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента. Ранее гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Экс-пермьер Дагестана обвинялся в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. Еще несколько фигурантов обыли суждены по этому делу в особом порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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