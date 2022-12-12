Экс-премьера Дагестана отправили в колонию за хищение 108 млн у Минобороны

Пять лет колонии общего режима Мещанский суд Москвы назначил бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в хищении 108 млн рублей у Минобороны. Также бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.
«Мещанский суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере <…> Меджидова заключили под стражу в зале суда», — передает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента.
Ранее гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Экс-пермьер Дагестана обвинялся в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. Еще несколько фигурантов обыли суждены по этому делу в особом порядке.
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