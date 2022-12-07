Экс-премьера Дагестана обвинили в хищении 108 млн у Минобороны

08 декабря 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Деньги были выделены на производство радиолокатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гособвинитель затребовал восемь лет лишения свободы для экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Он обвиняется в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. «Экс-чиновник обвиняется в хищении у Минобороны 108 млн руб., выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1. Его предполагаемому подельнику Фирязу Фарманову, бывшему гендиректору ОАО „Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.“ (ИРЗ), куда военное ведомство и перечислило деньги, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет колонии. Еще несколько фигурантов осуждены по этому делу в особом порядке», — сообщает « Коммерсант ». В материалах дела указано, что в 2012 году Меджидов, будучи премьером Дагестана, сумел убедить сотрудников Минобороны, что принадлежащий ему ИРЗ имеет все необходимые мощности для производства радиолокаторов и нуждается в этом оборонном заказе. По версии следствия, при заключении контракта фигуранты уголовного дела осознавали, что не смогут выполнить контракт из-за отсутствия комплектующих и необходимой документации. После получения денег комплекты оборудования поставлены не были. Ранее стало известно о масштабах коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам главы ведомства, в течение 12 месяцев к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гособвинитель затребовал восемь лет лишения свободы для экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Он обвиняется в хищении 108 млн рублей, направленных на производство радиолокаторов, у Министерства обороны. «Экс-чиновник обвиняется в хищении у Минобороны 108 млн руб., выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1. Его предполагаемому подельнику Фирязу Фарманову, бывшему гендиректору ОАО „Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.“ (ИРЗ), куда военное ведомство и перечислило деньги, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет колонии. Еще несколько фигурантов осуждены по этому делу в особом порядке», — сообщает «Коммерсант». В материалах дела указано, что в 2012 году Меджидов, будучи премьером Дагестана, сумел убедить сотрудников Минобороны, что принадлежащий ему ИРЗ имеет все необходимые мощности для производства радиолокаторов и нуждается в этом оборонном заказе. По версии следствия, при заключении контракта фигуранты уголовного дела осознавали, что не смогут выполнить контракт из-за отсутствия комплектующих и необходимой документации. После получения денег комплекты оборудования поставлены не были. Ранее стало известно о масштабах коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам главы ведомства, в течение 12 месяцев к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок.