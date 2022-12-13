Тюменцев приглашают на работу в турецкие ночные клубы

14 декабря 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Сотруднику необходимо общаться с гостями и поддерживать веселье на вечеринке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени открыта вакансия хостеса. Работать предстоит вахтами в Турции в ночных клубах. Такое объявление опубликовано на платформе поиска работы HeadHunter. «Вакансия: хостес в ночном клубе вахтовым методом в Турции. Обязанности: общение с гостями за столиком, поддержание дискотеки и артистов. Зарплата: до 3000 долларов (189 тысяч рублей по курсу Центробанка РФ, прим. URA.RU)», — написано в объявлении. График работы — семичасовой, смены — ночные. Работодатель обещает оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием, а также трудоустроить по государственному иммиграционно-трудовому контракту и рабочей визе с предоставлением социальных гарантий. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тысяч рублей. Проживание, питание и проезд до места работы оплатит работодатель.

В Тюмени открыта вакансия хостеса. Работать предстоит вахтами в Турции в ночных клубах. Такое объявление опубликовано на платформе поиска работы HeadHunter. «Вакансия: хостес в ночном клубе вахтовым методом в Турции. Обязанности: общение с гостями за столиком, поддержание дискотеки и артистов. Зарплата: до 3000 долларов (189 тысяч рублей по курсу Центробанка РФ, прим. URA.RU)», — написано в объявлении. График работы — семичасовой, смены — ночные. Работодатель обещает оплатить проживание в отеле с двухразовым питанием, а также трудоустроить по государственному иммиграционно-трудовому контракту и рабочей визе с предоставлением социальных гарантий. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тысяч рублей. Проживание, питание и проезд до места работы оплатит работодатель.