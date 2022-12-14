14 декабря 2022

Махонин договорился с новым руководителем пермского медуниверситета

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин обещал помощь в обмен на медицинские кадры Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые встретился с и. о. ректора медицинского университета (ПГМУ) Анной Благонравовой, назначенной на пост 1 декабря. Глава региона обещал помогать вузу с материально-технической базы, а руководитель ПГМУ — обеспечить край медицинскими кадрами. Об этом сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья.

«Коллектив ПГМУ готов вместе с руководством края способствовать развитию отрасли, готовить высококвалифицированные кадры, наращивать научно-исследовательский потенциал. Образовательное учреждение берет курс на практикоориентированное обучение в тесном взаимодействии с медицинскими организациями края», — говорится в сообщении со ссылкой на слова Благонравовой.

Как ранее сообщало URA.RU, с 1 декабря Анна Благонравова на посту и. о. ректора медуниверситета сменила Наталию Минаеву, которая вернулась на должность проректора по образовательной деятельности. Сама Благонравова до назначения работала в Приволжском медуниверситете.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые встретился с и. о. ректора медицинского университета (ПГМУ) Анной Благонравовой, назначенной на пост 1 декабря. Глава региона обещал помогать вузу с материально-технической базы, а руководитель ПГМУ — обеспечить край медицинскими кадрами. Об этом сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. «Коллектив ПГМУ готов вместе с руководством края способствовать развитию отрасли, готовить высококвалифицированные кадры, наращивать научно-исследовательский потенциал. Образовательное учреждение берет курс на практикоориентированное обучение в тесном взаимодействии с медицинскими организациями края», — говорится в сообщении со ссылкой на слова Благонравовой. Как ранее сообщало URA.RU, с 1 декабря Анна Благонравова на посту и. о. ректора медуниверситета сменила Наталию Минаеву, которая вернулась на должность проректора по образовательной деятельности. Сама Благонравова до назначения работала в Приволжском медуниверситете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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