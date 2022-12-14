Дети беженцев и погибших на СВО тюменцев получат льготу от правительства

Детей погибших участников спецоперации бесплатно отправят в лагеря и санатории (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Тюменской области бесплатно предоставит путевки на отдых и оздоровление детям, чьи отцы погибли, участвуя в спецоперации. Проект постановления разработан департаментом социального развития региона. Такие же льготы получат дети из семей беженцев, прибывших в Тюменскую область из ЛДНР, Херсона и Запорожья после 18 февраля 2022 года.

«Обеспечение путевками в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2023 году осуществляется за счет областного бюджета. Их получают дети погибших (умерших) военнослужащих и погибших (умерших) лиц, проходивших службу в войсках нацгвардии и имевших специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации. Также — дети граждан, постоянно проживающих (проживавших) на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших их не ранее 18 февраля 2022 года», — говорится в проекте постановления областных властей.

Льгота распространится на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Сейчас проект постановления проходит общественное обсуждение и экспертизу на наличие коррупциогенных факторов.

Ранее URA.RU писало о других льготах, которые в регионе разработали для семей участников спецоперации. Так, инвалидам хотят дать первоочередное право на пользование социальным такси.