14 декабря 2022

Дети беженцев и погибших на СВО тюменцев получат льготу от правительства

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Мобилизация. Челябинск, ребенок, губин александр, призывная кампания
Детей погибших участников спецоперации бесплатно отправят в лагеря и санатории (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Тюменской области бесплатно предоставит путевки на отдых и оздоровление детям, чьи отцы погибли, участвуя в спецоперации. Проект постановления разработан департаментом социального развития региона. Такие же льготы получат дети из семей беженцев, прибывших в Тюменскую область из ЛДНР, Херсона и Запорожья после 18 февраля 2022 года.

«Обеспечение путевками в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2023 году осуществляется за счет областного бюджета. Их получают дети погибших (умерших) военнослужащих и погибших (умерших) лиц, проходивших службу в войсках нацгвардии и имевших специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации. Также — дети граждан, постоянно проживающих (проживавших) на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших их не ранее 18 февраля 2022 года», — говорится в проекте постановления областных властей.

Льгота распространится на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Сейчас проект постановления проходит общественное обсуждение и экспертизу на наличие коррупциогенных факторов.

Ранее URA.RU писало о других льготах, которые в регионе разработали для семей участников спецоперации. Так, инвалидам хотят дать первоочередное право на пользование социальным такси.

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Правительство Тюменской области бесплатно предоставит путевки на отдых и оздоровление детям, чьи отцы погибли, участвуя в спецоперации. Проект постановления разработан департаментом социального развития региона. Такие же льготы получат дети из семей беженцев, прибывших в Тюменскую область из ЛДНР, Херсона и Запорожья после 18 февраля 2022 года. «Обеспечение путевками в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2023 году осуществляется за счет областного бюджета. Их получают дети погибших (умерших) военнослужащих и погибших (умерших) лиц, проходивших службу в войсках нацгвардии и имевших специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации. Также — дети граждан, постоянно проживающих (проживавших) на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших их не ранее 18 февраля 2022 года», — говорится в проекте постановления областных властей. Льгота распространится на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Сейчас проект постановления проходит общественное обсуждение и экспертизу на наличие коррупциогенных факторов. Ранее URA.RU писало о других льготах, которые в регионе разработали для семей участников спецоперации. Так, инвалидам хотят дать первоочередное право на пользование социальным такси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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