Главный идеолог ХМАО стал отвечать за безопасность региона

Первый вице-губернатор ХМАО стал куратором департамента региональной безопасности

15 декабря 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Алексей Шипилов теперь курирует и направление безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов получил под свое кураторство новую структуру окружного правительства — департамент региональной безопасности. Информация об этом содержится на официальном сайте югорских властей. «Первый заместитель губернатора ХМАО — Югры Алексей Шипилов. Имеет в ведении следующие исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: <…> департамент региональной безопасности ХМАО — Югры», — указано на сайте официальных органов властей ХМАО. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который параллельно возглавляет окружной департамент региональной безопасности в статусе директора, объяснил URA.RU логику принятия этого решения. «Сферы деятельности поделены между заместителями губернатора, в том числе и между первыми заместителями. То есть один первый зам курирует блок экономики и финансов, имущественных отношений. Второй первый зам курирует блок внутренней политики, безопасности, СМИ и так далее. Куратор по направлению безопасности — Алексей Викторович Шипилов», — сказал Тиртока. В такой управленческой вертикали чиновник видит возможность принятия более оперативных решений на уровне регионального руководства. «Решения принимаются самостоятельно. Это логично. Чтобы не собирать 12 человек, проще ведь собрать двух человек. И у каждого спросить по направлению деятельности. В этой конфигурации просто схема управления упрощается. Она наиболее оптимальная», — дополнил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку директором департамента региональной безопасности. Новая структура в окружном правительстве появилась осенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов получил под свое кураторство новую структуру окружного правительства — департамент региональной безопасности. Информация об этом содержится на официальном сайте югорских властей. «Первый заместитель губернатора ХМАО — Югры Алексей Шипилов. Имеет в ведении следующие исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: <…> департамент региональной безопасности ХМАО — Югры», — указано на сайте официальных органов властей ХМАО. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который параллельно возглавляет окружной департамент региональной безопасности в статусе директора, объяснил URA.RU логику принятия этого решения. «Сферы деятельности поделены между заместителями губернатора, в том числе и между первыми заместителями. То есть один первый зам курирует блок экономики и финансов, имущественных отношений. Второй первый зам курирует блок внутренней политики, безопасности, СМИ и так далее. Куратор по направлению безопасности — Алексей Викторович Шипилов», — сказал Тиртока. В такой управленческой вертикали чиновник видит возможность принятия более оперативных решений на уровне регионального руководства. «Решения принимаются самостоятельно. Это логично. Чтобы не собирать 12 человек, проще ведь собрать двух человек. И у каждого спросить по направлению деятельности. В этой конфигурации просто схема управления упрощается. Она наиболее оптимальная», — дополнил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку директором департамента региональной безопасности. Новая структура в окружном правительстве появилась осенью.