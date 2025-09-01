Авиабилеты из ХМАО в Сочи резко подешевели до 4,5 тысяч рублей

Билеты на самолет из Югры в Сочи резко упали в цене в начале бархатного сезона. Одни из самых доступных перелетов из Сургута на сентябрь, подешевели почти на 70%.
«Стоимость прямого перелета из Сургута в Сочи на 14 сентября в одну сторону без багажа составляет около 4,5 тысяч рублей. До этого билет стоил 13,4 тысячи», — следует из информации сервиса онлайн-бронирования.
Вылеты в конце сентября из Сургута выйдут немного дороже. Но билеты также подешевели. Примерно до 5,3 — 5,6 тысяч рублей в зависимости от даты отправления.
Улететь из Нижневартовска в начале бархатного сезона также стало дешевле. Самые доступные вылеты приходятся на конец сентября. Они будут стоит около 5,8 тысяч рублей в одну сторону. Билеты подешевели почти в два раза.
Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего снижение цен происходит из-за низкого спроса. Поэтому на билеты и отели на курортах появляются крупные скидки.
