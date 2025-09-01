01 сентября 2025

Двойку от родителей не спрятать: в ХМАО бумажные дневники ушли в прошлое

В Югре окончательно перешли на электронные дневники. Система начала внедряться порядка шести лет назад и дает родителям и детям полную картину учебного процесса: от расписания и посещаемости до оценок и домашних заданий. Теперь скрыть двойку не получится — уведомление автоматически приходит на почту родителей. Вместе с тем электронный дневник имеет и другие преимущества.

Как зарегистрироваться

Самый удобный способ входа — через Госуслуги. Важно, чтобы в профиле был указан СНИЛС. Школа должна внести данные ребенка (ФИО, дату рождения, СНИЛС, гражданство и номер телефона) в систему. Доступ станет доступен в течение одного рабочего дня.

У детей до 14 лет должен быть подтвержден email или телефон в учетной записи. Вход в систему осуществляется через сайт cop.admhmao.ru — с авторизацией через Госуслуги.

От оценок до домашки

Родители и ученики видят не только оценки по каждому предмету, но и тип работы, а также комментарии учителя. Это помогает понять, за что поставлена оценка и как ее можно улучшить.

В дневнике отражаются домашние задания, ссылки на материалы и замены уроков. Фиксируется посещаемость с указанием причин пропусков. Система также подсчитывает средний балл и общую успеваемость, что позволяет анализировать динамику.

Контроль для родителей

Кроме оценок, в дневнике отображаются замечания, благодарности и рекомендации учителей. Система уведомлений позволяет родителям получать сообщения о новых оценках, заданиях и объявлениях прямо на почту, не заходя каждый день в систему.

