01 сентября 2025

Власти Ханты-Мансийска объявили даты начала отопительного сезона

В Ханты-Мансийске в многоквартирных домах включат отопление 10 сентября
В многоквартирных жилых домах Ханты-Мансийска батареи начнут нагреваться 10 сентября. 1 сентября отопление уже было запущено в соцучреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В учреждения образования подали 1 сентября. А в жилом фонде запустят с 10 числа», — сообщили в мэрии. Власти города также начали проверять готовность энергоснабжающих предприятий к работе в осенне — зимний сезон. Проверка представителями Северо-Уральского управления Ростехнадзора пройдет с 7 по 11 октября.

Ранее URA.RU писало, что синоптики спрогнозировали, когда в ХМАО первый снег выпадет 3 октября. В Сургуте и Нижневартовске первый снег с дождем ожидается 4 октября.

