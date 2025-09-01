Власти Ханты-Мансийска объявили даты начала отопительного сезона

В многоквартирных жилых домах Ханты-Мансийска батареи начнут нагреваться 10 сентября. 1 сентября отопление уже было запущено в соцучреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«В учреждения образования подали 1 сентября. А в жилом фонде запустят с 10 числа», — сообщили в мэрии. Власти города также начали проверять готовность энергоснабжающих предприятий к работе в осенне — зимний сезон. Проверка представителями Северо-Уральского управления Ростехнадзора пройдет с 7 по 11 октября.
Ранее URA.RU писало, что синоптики спрогнозировали, когда в ХМАО первый снег выпадет 3 октября. В Сургуте и Нижневартовске первый снег с дождем ожидается 4 октября.
