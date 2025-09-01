Жители Ханты-Мансийска смогут улететь в Абхазию в бархатный сезон

Авиакомпания «РусЛайн» продлила на бархатный сезон рейсы из Ханты-Мансийска (ХМАО) в Сухум. Перелет в столицу Абхазии на канадских самолетах Bombardier займет 6,5 часов с технической посадкой в Саратове. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Время в пути составит шесть часов 35 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет 40 минут», — следует из сообщения.
По данным сайта «РусЛайн», рейсы открыты на сентябрь и октябрь. Авиакомпания ввела направление Ханты-Мансийск — Сухум и обратно в июне 2025 года. Авиасообщение было запущено по поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair возобновит осенью прямые рейсы из Сургута в Дубай. Полеты стартуют с 4 октября. Время в пути займет шесть часов 10 минут.
