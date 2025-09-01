Купить машину или вылечить зубы?На что можно потратить в ХМАО югорский семейный капитал

В Югре, помимо федерального материнского капитала, действует региональная мера поддержки — югорский семейный капитал (ЮСК). Его размер в 2025 году составляет 184 080 рублей. Выплата полагается жителям округа при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Средствами можно воспользоваться через год после появления ребенка. URA.RU подготовило гид, как именно можно распорядиться этой суммой.
На жилье и ремонт
ЮСК можно направить на улучшение жилищных условий:
- покупку квартиры или дома (полностью или частично), в том числе по договору долевого участия;
- строительство или реконструкцию дома (с подрядчиком или своими силами);
- оплату вступительных и паевых взносов в жилищных кооперативах;
- первоначальный взнос по ипотеке;
- погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам (кроме штрафов и пеней).
На комфорт и тепло
Часть средств можно пустить на повседневные нужды семьи:
- покупку автомобиля (нового или подержанного) напрямую у продавца или через банк;
- оплату первоначального взноса или погашение автокредита (основной долг и проценты);
- подключение дома или квартиры к газу, включая покупку оборудования.
Важно: купить машину у супруга (супруги) на эти деньги нельзя.
На здоровье и образование
Региональная выплата разрешает расходы и на сферу медицины и учебы:
- молекулярно-генетическую диагностику, ортодонтическое лечение и протезирование, если они не входят в госгарантии;
- санаторно-курортное лечение с оплатой путевки, проезда, проживания и питания детей и сопровождающих;
- покупку технических средств реабилитации;
- оплату проживания и проезда при получении медпомощи или учебы вне места жительства;
- оплату профессионального и дополнительного образования детей и родителей, а также общежития;
- проезд к месту учебы и обратно.
