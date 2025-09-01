01 сентября 2025

Купить машину или вылечить зубы?На что можно потратить в ХМАО югорский семейный капитал

Жители ХМАО могут потратить югорский капитал на лечение, машину или квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорский семейный капитал в ХМАО превысил 184 тысячи рублей
Югорский семейный капитал в ХМАО превысил 184 тысячи рублей Фото:

В Югре, помимо федерального материнского капитала, действует региональная мера поддержки — югорский семейный капитал (ЮСК). Его размер в 2025 году составляет 184 080 рублей. Выплата полагается жителям округа при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Средствами можно воспользоваться через год после появления ребенка. URA.RU подготовило гид, как именно можно распорядиться этой суммой.

На жилье и ремонт

ЮСК можно направить на улучшение жилищных условий:

  • покупку квартиры или дома (полностью или частично), в том числе по договору долевого участия;
  • строительство или реконструкцию дома (с подрядчиком или своими силами);
  • оплату вступительных и паевых взносов в жилищных кооперативах;
  • первоначальный взнос по ипотеке;
  • погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам (кроме штрафов и пеней).

На комфорт и тепло

Часть средств можно пустить на повседневные нужды семьи:

  • покупку автомобиля (нового или подержанного) напрямую у продавца или через банк;
  • оплату первоначального взноса или погашение автокредита (основной долг и проценты);
  • подключение дома или квартиры к газу, включая покупку оборудования.

Важно: купить машину у супруга (супруги) на эти деньги нельзя.

На здоровье и образование

Региональная выплата разрешает расходы и на сферу медицины и учебы:

  • молекулярно-генетическую диагностику, ортодонтическое лечение и протезирование, если они не входят в госгарантии;
  • санаторно-курортное лечение с оплатой путевки, проезда, проживания и питания детей и сопровождающих;
  • покупку технических средств реабилитации;
  • оплату проживания и проезда при получении медпомощи или учебы вне места жительства;
  • оплату профессионального и дополнительного образования детей и родителей, а также общежития;
  • проезд к месту учебы и обратно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре, помимо федерального материнского капитала, действует региональная мера поддержки — югорский семейный капитал (ЮСК). Его размер в 2025 году составляет 184 080 рублей. Выплата полагается жителям округа при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Средствами можно воспользоваться через год после появления ребенка. URA.RU подготовило гид, как именно можно распорядиться этой суммой. На жилье и ремонт ЮСК можно направить на улучшение жилищных условий: На комфорт и тепло Часть средств можно пустить на повседневные нужды семьи: Важно: купить машину у супруга (супруги) на эти деньги нельзя. На здоровье и образование Региональная выплата разрешает расходы и на сферу медицины и учебы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...