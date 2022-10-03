03 октября 2022

Губернатор ХМАО назначила генерала директором департамента региональной безопасности

Вице-губернатор ХМАО Тиртока назначен директором департамента региональной безопасности
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО назначила своего заместителя директором нового департамента в окружном правительстве Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку — директором департамента региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на сайте окружного правительства.

«Тиртока Александр Александрович — директор Департамента региональной безопасности — заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также обозначено, что постановление вступает в силу с 7 октября.

Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. По задумке чиновников, он позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа. Тиртока был назначен на должность вице-губернатора Югры осенью 2019 года. До этого времени он с 2005 по 2018 год возглавлял региональное управление МЧС.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку — директором департамента региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на сайте окружного правительства. «Тиртока Александр Александрович — директор Департамента региональной безопасности — заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также обозначено, что постановление вступает в силу с 7 октября. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. По задумке чиновников, он позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа. Тиртока был назначен на должность вице-губернатора Югры осенью 2019 года. До этого времени он с 2005 по 2018 год возглавлял региональное управление МЧС.
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