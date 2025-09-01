Житель ХМАО получил срок за избиение и грабеж участника СВО

В Нягани (ХМАО) мужчина ворвался в квартиру ветерана СВО, избил его и украл акустическую колонку. Суд признал его виновным в грабеже и назначил два года условно, следует из базы данных городского суда.
«[Осужденный] нанес удар ногой по входной двери, после чего незаконно проник в квартиру и нанес [потерпевшему] не менее четырех ударов рукой в область головы. Продолжая свои преступные действия, прошел в комнату и похитил с комода акустическую колонку, после чего с места преступления скрылся», — говорится в документах суда. По версии следствия, причиной нападения стал конфликт вокруг паспорта знакомого подсудимого, который потерпевший удерживал за долги.
Пострадавший пояснил, что плохо помнит детали происшествия из-за контузии, полученной в зоне СВО. Он подтвердил, что действительно забрал паспорт, но позже документ вернул сам нападавший.
Суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей, его сотрудничество со следствием и возмещение ущерба. Это стало основанием для назначения условного срока.
