В ХМАО школьные чаты с родителями переводят в мессенджер MAX

В Югре родительские чаты школ и детсадов, где присутствуют педагоги, переводят в приложение MAX. Аналогичное правило действует и для чатов студентов с преподавателями, сообщили URA.RU в департаменте образования округа.
«Это рекомендация для всех учебных учреждений в Югре. Чаты, которые ведут педагоги, переходят в MAX. Обычные чаты, где общаются только родители или студенты, могут оставаться в прежнем мессенджере», — пояснили в ведомстве.
Переход планируют завершить к середине сентября. В департаменте отметили, что нововведение связано не только с удобством, но и с безопасностью. В MAX каждый пользователь проходит верификацию через Госуслуги, что исключает возможность звонков детям с опасными просьбами.
