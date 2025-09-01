01 сентября 2025

В ХМАО школьные чаты с родителями переводят в мессенджер MAX

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родители заметили, что школьные и детсадовские чаты начали переводить в MAX
Родители заметили, что школьные и детсадовские чаты начали переводить в MAX Фото:

В Югре родительские чаты школ и детсадов, где присутствуют педагоги, переводят в приложение MAX. Аналогичное правило действует и для чатов студентов с преподавателями, сообщили URA.RU в департаменте образования округа.

«Это рекомендация для всех учебных учреждений в Югре. Чаты, которые ведут педагоги, переходят в MAX. Обычные чаты, где общаются только родители или студенты, могут оставаться в прежнем мессенджере», — пояснили в ведомстве.

Переход планируют завершить к середине сентября. В департаменте отметили, что нововведение связано не только с удобством, но и с безопасностью. В MAX каждый пользователь проходит верификацию через Госуслуги, что исключает возможность звонков детям с опасными просьбами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре родительские чаты школ и детсадов, где присутствуют педагоги, переводят в приложение MAX. Аналогичное правило действует и для чатов студентов с преподавателями, сообщили URA.RU в департаменте образования округа. «Это рекомендация для всех учебных учреждений в Югре. Чаты, которые ведут педагоги, переходят в MAX. Обычные чаты, где общаются только родители или студенты, могут оставаться в прежнем мессенджере», — пояснили в ведомстве. Переход планируют завершить к середине сентября. В департаменте отметили, что нововведение связано не только с удобством, но и с безопасностью. В MAX каждый пользователь проходит верификацию через Госуслуги, что исключает возможность звонков детям с опасными просьбами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...