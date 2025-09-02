Горводоканал Сургута удалил рекомендацию не стирать белое белье из-за плохой воды. Скрин

Горводоканал Сургута изменил обращение к жителям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее предприятие рекомендовало не стирать белые вещи из-за качества воды
Ранее предприятие рекомендовало не стирать белые вещи из-за качества воды Фото:

Горводоканал Сургута исключил из официального обращения к жителям пункт о запрете стирки белого белья в связи с ухудшением качества воды. Изменения в тексте на сайте предприятия появились после публикаций в СМИ.

«В случае ухудшения качества воды просим вас воздержаться от стирки белых вещей в стиральных машинах и проявить терпение. Качество воды нормализуется, как только восстановится нормальный режим работы системы холодного водоснабжения», — говорилось в первоначальной версии сообщения.

Сейчас этот абзац удален с официального сайта и страниц предприятия в соцсетях. Остается неизвестным, чем вызвано изменение и действует ли рекомендация по-прежнему — получить комментарий от Горводоканала не удалось.

Ранее URA.RU писало, что телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на жалобы сургутян на некачественную воду. В преддверии Дня знаний в городе выросло потребление, что изменило скорость ее движения по трубам и временно ухудшило качество.

Как обращение выглядело раньше
Как обращение выглядело раньше
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горводоканал Сургута исключил из официального обращения к жителям пункт о запрете стирки белого белья в связи с ухудшением качества воды. Изменения в тексте на сайте предприятия появились после публикаций в СМИ. «В случае ухудшения качества воды просим вас воздержаться от стирки белых вещей в стиральных машинах и проявить терпение. Качество воды нормализуется, как только восстановится нормальный режим работы системы холодного водоснабжения», — говорилось в первоначальной версии сообщения. Сейчас этот абзац удален с официального сайта и страниц предприятия в соцсетях. Остается неизвестным, чем вызвано изменение и действует ли рекомендация по-прежнему — получить комментарий от Горводоканала не удалось. Ранее URA.RU писало, что телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на жалобы сургутян на некачественную воду. В преддверии Дня знаний в городе выросло потребление, что изменило скорость ее движения по трубам и временно ухудшило качество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...