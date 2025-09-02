Горводоканал Сургута исключил из официального обращения к жителям пункт о запрете стирки белого белья в связи с ухудшением качества воды. Изменения в тексте на сайте предприятия появились после публикаций в СМИ.
«В случае ухудшения качества воды просим вас воздержаться от стирки белых вещей в стиральных машинах и проявить терпение. Качество воды нормализуется, как только восстановится нормальный режим работы системы холодного водоснабжения», — говорилось в первоначальной версии сообщения.
Сейчас этот абзац удален с официального сайта и страниц предприятия в соцсетях. Остается неизвестным, чем вызвано изменение и действует ли рекомендация по-прежнему — получить комментарий от Горводоканала не удалось.
Ранее URA.RU писало, что телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на жалобы сургутян на некачественную воду. В преддверии Дня знаний в городе выросло потребление, что изменило скорость ее движения по трубам и временно ухудшило качество.
