Сергей Лаптев проработал в сургутской травмбольнице более 30 лет
Почетный травматолог-ортопед из Сургута (ХМАО) Сергей Лаптев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. О смерти врача сообщила сургутская травмбольница сообщила в своем telegram-канале.
Сергей Лаптев скончался на 76 году
«Сергей Александрович проработал в нашей клинике больше 30 лет. <…> Приносим глубокие соболезнования. Память о нем навсегда останется в истории больницы», — следует из сообщения.
Опытный травматолог заведовал приемно-диагностическим отделением травмбольницы до 2019 года. По словам коллег, Лаптев всегда оставался отзывчивым и внимательным к пациентам и сотрудникам.
