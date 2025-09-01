01 сентября 2025

Ушел из жизни один из лучших врачей-травматологов Сургута. Фото

Почетный травматолог из Сургута Лаптев скончался после продолжительной болезни
Сергей Лаптев проработал в сургутской травмбольнице более 30 лет
Сергей Лаптев проработал в сургутской травмбольнице более 30 лет

Почетный травматолог-ортопед из Сургута (ХМАО) Сергей Лаптев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. О смерти врача сообщила сургутская травмбольница сообщила в своем telegram-канале.

«Сергей Александрович проработал в нашей клинике больше 30 лет. <…> Приносим глубокие соболезнования. Память о нем навсегда останется в истории больницы», — следует из сообщения.

Опытный травматолог заведовал приемно-диагностическим отделением травмбольницы до 2019 года. По словам коллег, Лаптев всегда оставался отзывчивым и внимательным к пациентам и сотрудникам.

