Фильм о рекордной добыче нефти в ХМАО покажут на федеральном телеканале

Фильм «Счастливые 13» о рекордной добыче нефти покажут на телеканале «Россия 24»
Фильм «Счастливые 13» о рекордной добыче нефти покажут на телеканале «Россия 24»

Документальный фильм «Счастливые 13» о добыче 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО выйдет в эфир телеканала «Россия 24». Показ приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«В своем авторском проекте президент ассоциации „Глобальная энергия“ Сергей Брилев рассказывает о становлении нефтегазового сектора, текущем развитии отрасли и всего региона. Телепремьера фильма на канале „Россия 24“ пройдет на следующей неделе», — говорится в сообщении.

В Ханты-Мансийске фильм дал старт торжественным мероприятиям ко Дню нефтяника. «Счастливые 13» показали в музее работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские нефтяники преодолели отметку в 13 миллиардов в добыче черного золота. Памятную бочку наполнили губернатор ХМАО Руслан Кухарук и ветеран отрасли Валентин Габов.

