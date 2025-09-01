Первый замгубернатора ХМАО Тараканов 1 сентября попробовал себя в роли педагога

Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов поделился с подростками Нефтеюганска подробностями биографии
Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов поделился с подростками Нефтеюганска подробностями биографии Фото:

Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов 1 сентября попробовал себя в роли педагога. Куратор югорского внупола отправился в свой подшефный муниципалитет. В школе Нефтеюганска он провел урок «Разговоры о важном».

«Главный идеолог Югры долго беседовал со старшеклассниками на тему образа будущего, а также поделился с ними подробностями биографии. А она у него яркая — в 1998-м он поступил в Бауманку, а затем перевелся в университет имени Ахмата Кадырова в Грозном, который закончил по специальности „радиотехник“», — сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

Тараканов также объяснил детям, как оказался в Чечне. «Он рассказал, что был активистом в „молодежке“, и ему предложили туда поехать. Говорил, что все крутили пальцем у виска. Но он рискнул и не прогадал. В Грозном и началась его карьера как политика», — поделился инсайдер. Информация о визите первого зама главы региона опубликована на сайте администрации Нефтеюганска.

