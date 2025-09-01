01 сентября 2025

Замгенпрокурора помог машинисту из ХМАО отсудить 2 млн рублей за травму на производстве

Замгенпрокурора добился компенсации машинисту из ХМАО за травму на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машинист бульдозера отсудил 2 миллиона рублей за производственную травму
Машинист бульдозера отсудил 2 миллиона рублей за производственную травму Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев помог машинисту бульдозера из Нижневартовска получить компенсацию за производственную травму. По его поручению прокуратура обратилась в суд, который взыскал с предприятия два миллиона рублей в пользу работника. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«В результате несчастного случая работнику причинен тяжкий вред здоровью. Прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу работника», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил исковые требования, и компания выплатила пострадавшему компенсацию.

Ранее URA.RU писало, что самыми частыми причинами травм на производстве в ХМАО стали падения с высоты и ДТП. С января по июль 2025 года в округе расследовали 59 таких инцидентов: 12 из них закончились смертельным исходом, 47 — тяжелыми травмами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев помог машинисту бульдозера из Нижневартовска получить компенсацию за производственную травму. По его поручению прокуратура обратилась в суд, который взыскал с предприятия два миллиона рублей в пользу работника. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «В результате несчастного случая работнику причинен тяжкий вред здоровью. Прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу работника», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил исковые требования, и компания выплатила пострадавшему компенсацию. Ранее URA.RU писало, что самыми частыми причинами травм на производстве в ХМАО стали падения с высоты и ДТП. С января по июль 2025 года в округе расследовали 59 таких инцидентов: 12 из них закончились смертельным исходом, 47 — тяжелыми травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...