Замгенпрокурора помог машинисту из ХМАО отсудить 2 млн рублей за травму на производстве

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев помог машинисту бульдозера из Нижневартовска получить компенсацию за производственную травму. По его поручению прокуратура обратилась в суд, который взыскал с предприятия два миллиона рублей в пользу работника. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
«В результате несчастного случая работнику причинен тяжкий вред здоровью. Прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу работника», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил исковые требования, и компания выплатила пострадавшему компенсацию.
Ранее URA.RU писало, что самыми частыми причинами травм на производстве в ХМАО стали падения с высоты и ДТП. С января по июль 2025 года в округе расследовали 59 таких инцидентов: 12 из них закончились смертельным исходом, 47 — тяжелыми травмами.
