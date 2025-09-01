Начальницу «Барби-чиновниц» ХМАО уволили

Новый глава Пыть-Яха Сергей Елишев отказался перезаключать с руководителем городского управления капитального строительства Ровеной Киркиной срочный трудовой контракт. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что 1 сентября стал последним днем работы директора УКС, прославившегося скандальными сотрудницами, которых жители прозвали «Барби-чиновницами».
«С Киркиной не перезаключили контракт из-за претензий к ее работе. Более того, она недавно устроила демарш на градсовете. У мэра появились замечания к внешнему виду и качеству ее проектов, но директор УКС вместо того, чтобы обсудить детали конструктивно, вспылила и демонстративно покинула кабинет в разгар своего доклада», — замечает инсайдер. В администрации подтвердили отставку директора УКС.
Киркина прославилась на всю страну скандалом со своими бывшими подчиненными. Она собрала вокруг себя красивых и раскрепощенных женщин. Одна из них, Екатерина Смирнова, записала ролик на фоне розовых стен своего кабинета, «попивая лучший раф» и трогая себя за грудь. Вторая была замечена за публикацией в сети откровенных фото. При этом, сотрудников и руководство УКС жители много раз обвиняли в отсутствии контроля за исполнением проектов, которые сдавались с нарушениями и в плохом состоянии, а счетная палата выявила нарушения на сумму 10 миллионов рублей при строительстве сквера Есенина.
Однако предыдущие градоначальники к работе Киркиной претензий не высказывали, а самих «Барби-чиновниц» не наказали. Позже обе подчиненные Киркиной уволились из УКС.
