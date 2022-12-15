Пермяк решил сделать подарок сыну, похитив у девушки-инвалида телефон

Преступника приговорили к трем годам колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соликамске ранее судимый мужчина отправится в колонию за совершение преступления. Он похитил сотовый телефон у девушки-инвалида и решил подарить его своему сыну. Преступление было совершено в июле этого года, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Девушка вместе со своими друзьями дожидалась остановке транспорт, когда к ним подошел нетрезвый мужчина и в нецензурной форме потребовал освободить скамейку. Молодые люди испугались агрессивно настроенного незнакомца и убежали. Когда девушка поняла, что оставила свою рюкзак, и вернулась на остановку, то ни мужчины, ни ее вещей на месте уже не было. Из всего, что находилось внутри, злоумышленник выбрал сотовый телефон, наушники и банковскую карту. Мужчина хотел подарить гаджет своему сыну, но не успел», — говорится на сайте главка.

41-летний горожанин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и приговорен к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.