Строительство комплекса планируется завершить к 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прибыли в Тюмень. В ходе визита они проверили первый в России многоквартирный дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Застройщик благодаря льготному займу построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. Осмотрели дом вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным», — написал глава региона.

ЖК, в который входит многоквартирный дом, расположен в микрорайоне Плеханово. Завершить строительство комплекса планируется в 2026 году. В инфоцентре правительства Тюменской области добавили, что чиновники в ходе рабочего визита также осмотрели ряд других объектов жилищного строительства.

В августе 2021 года Стасишин уже посещал в Тюмени строительство этого жилого квартала, возведенного в рамках программы инфраструктурных облигаций. Тогда чиновник высоко оценил ход подготовки к строительству.

Фото: telegram-канал Александра Моора