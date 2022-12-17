17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

Полпред Якушев и замминистра ЖКХ Стасишин проверили уникальный проект в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, новострой, ипотека, брусника, многоэтажка
Строительство комплекса планируется завершить к 2026 году Фото:

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прибыли в Тюмень. В ходе визита они проверили первый в России многоквартирный дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Застройщик благодаря льготному займу построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. Осмотрели дом вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным», — написал глава региона.

ЖК, в который входит многоквартирный дом, расположен в микрорайоне Плеханово. Завершить строительство комплекса планируется в 2026 году. В инфоцентре правительства Тюменской области добавили, что чиновники в ходе рабочего визита также осмотрели ряд других объектов жилищного строительства.

В августе 2021 года Стасишин уже посещал в Тюмени строительство этого жилого квартала, возведенного в рамках программы инфраструктурных облигаций. Тогда чиновник высоко оценил ход подготовки к строительству.

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Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прибыли в Тюмень. В ходе визита они проверили первый в России многоквартирный дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Застройщик благодаря льготному займу построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги. Осмотрели дом вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным», — написал глава региона. ЖК, в который входит многоквартирный дом, расположен в микрорайоне Плеханово. Завершить строительство комплекса планируется в 2026 году. В инфоцентре правительства Тюменской области добавили, что чиновники в ходе рабочего визита также осмотрели ряд других объектов жилищного строительства. В августе 2021 года Стасишин уже посещал в Тюмени строительство этого жилого квартала, возведенного в рамках программы инфраструктурных облигаций. Тогда чиновник высоко оценил ход подготовки к строительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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