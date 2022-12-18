18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Парикмахер из ЯНАО рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за санкций

Парикмахер в ЯНАО сообщила о перебоях с поставками расходных материалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Парикмахеры в ЯНАО вынуждены покупать расходный материал с запасом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Парикмахер-колорист в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулась с перебоями в поставках расходных материалов после введенных со стороны Запада санкций. Об этом URA.RU рассказывала действующий парикмахер Лиза Устарханова.

«После введения санкций появились перебои с поставками профессиональной косметики для волос, задержки на пару недель. Поэтому приходиться закупать расходный материал на запас», — прокомментировала Устарханова.

Она отметила, что сама продукция российского производства, а сырье для нее приобретается в Греции и Италии. Это также повлияло и на рост стоимости продукта.

Ранее URA.RU рассказывало, что косметологи в ЯНАО после введенных санкций быстро нашли замену некоторым зарубежным препаратам. На стоимости услуг это практически не отразилось.

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Парикмахер-колорист в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулась с перебоями в поставках расходных материалов после введенных со стороны Запада санкций. Об этом URA.RU рассказывала действующий парикмахер Лиза Устарханова. «После введения санкций появились перебои с поставками профессиональной косметики для волос, задержки на пару недель. Поэтому приходиться закупать расходный материал на запас», — прокомментировала Устарханова. Она отметила, что сама продукция российского производства, а сырье для нее приобретается в Греции и Италии. Это также повлияло и на рост стоимости продукта. Ранее URA.RU рассказывало, что косметологи в ЯНАО после введенных санкций быстро нашли замену некоторым зарубежным препаратам. На стоимости услуг это практически не отразилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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