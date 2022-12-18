Парикмахер из ЯНАО рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за санкций

Парикмахер-колорист в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулась с перебоями в поставках расходных материалов после введенных со стороны Запада санкций. Об этом URA.RU рассказывала действующий парикмахер Лиза Устарханова.
«После введения санкций появились перебои с поставками профессиональной косметики для волос, задержки на пару недель. Поэтому приходиться закупать расходный материал на запас», — прокомментировала Устарханова.
Она отметила, что сама продукция российского производства, а сырье для нее приобретается в Греции и Италии. Это также повлияло и на рост стоимости продукта.
Ранее URA.RU рассказывало, что косметологи в ЯНАО после введенных санкций быстро нашли замену некоторым зарубежным препаратам. На стоимости услуг это практически не отразилось.
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