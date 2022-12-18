18 декабря 2022
17 декабря 2022

Доктор наук Токарев рассказал, как жителям ЯНАО справиться с температурой при гриппе

Доктор наук Токарев: при температуре необходимо обильное питье и постельный режим
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При высокой температуре необходимо обеспечить постельный режим, подчеркнул врач Фото:
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Свиной грипп — 2022

Жителям ЯНАО, болеющим ОРВИ и гриппом, при высокой температуре необходимо обеспечить постельный режим. Обильное питье поможет уменьшить проявления вирусной интоксикации, а щадящий режим сбережет силы организма и позволит уменьшить нагрузку на ключевые органы и системы, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«При заболевании ОРВИ и гриппом не следует снижать температуру всем и каждому „без разбора“. Необходим персонализированный подход с учетом тяжести состояния, степени повышения температуры, возраста, анамнеза (с учетом того, как ребенок переносит гипертермию), а также вида лихорадки — „бледной“ или „розовой“. Обычно следует начинать прием жаропонижающих средств при превышении температуры 38,5. Также необходимо обильное питье и постельный режим», — пояснил он.

Токарев отметил, что в тяжелых случаях, к примеру, если высокая температура у маленького ребенка сопровождается выраженной интоксикацией и судорожным синдромом, терапию следует начинать и при более низких цифрах. «При этом не следует превышать предельную суточную дозу жаропонижающих средств и в обязательном порядке согласовывать прием любых лекарственных средств с лечащим врачом, то есть не заниматься самолечением», — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что из аптек ЯНАО пропали импортные антибиотики, которые выписывают при гриппе. Препаратов не оказалось в нескольких городах округа.

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Жителям ЯНАО, болеющим ОРВИ и гриппом, при высокой температуре необходимо обеспечить постельный режим. Обильное питье поможет уменьшить проявления вирусной интоксикации, а щадящий режим сбережет силы организма и позволит уменьшить нагрузку на ключевые органы и системы, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При заболевании ОРВИ и гриппом не следует снижать температуру всем и каждому „без разбора“. Необходим персонализированный подход с учетом тяжести состояния, степени повышения температуры, возраста, анамнеза (с учетом того, как ребенок переносит гипертермию), а также вида лихорадки — „бледной“ или „розовой“. Обычно следует начинать прием жаропонижающих средств при превышении температуры 38,5. Также необходимо обильное питье и постельный режим», — пояснил он. Токарев отметил, что в тяжелых случаях, к примеру, если высокая температура у маленького ребенка сопровождается выраженной интоксикацией и судорожным синдромом, терапию следует начинать и при более низких цифрах. «При этом не следует превышать предельную суточную дозу жаропонижающих средств и в обязательном порядке согласовывать прием любых лекарственных средств с лечащим врачом, то есть не заниматься самолечением», — подчеркнул врач. Ранее сообщалось, что из аптек ЯНАО пропали импортные антибиотики, которые выписывают при гриппе. Препаратов не оказалось в нескольких городах округа.
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