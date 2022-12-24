Волейболисты из ЯНАО проиграли в финале Кубка России

Ямальский «Факел» проиграл «Зениту» из Татарстана со счетом 0:3
Ямальские волейболисты из команды «Факел» уступили в борьбе за Кубок России на турнире Бетсити по волейболу команде «Зенит-Казань» из Татарстана со счетом 0:3. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
«Победа за „Зенитом“ (Казань), счет 0:3. Факел — чемпионы сердец», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что на полуфинальной игре в Новом Уренгое присутствовало несколько глав ямальских муниципалитетов. Спортсмены «Факела» выиграли у «Локомотива» из Новосибирска.
Видео: telegram-канал «Импульс Севера»
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