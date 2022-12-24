24 декабря 2022
23 декабря 2022

Волейболисты из ЯНАО проиграли в финале Кубка России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дружеский матч между паралимпийскими сборными России и Египта по волейболу сидя. Екатеринбург, волейбол сидя
Ямальский «Факел» проиграл «Зениту» из Татарстана со счетом 0:3 Фото:

Ямальские волейболисты из команды «Факел» уступили в борьбе за Кубок России на турнире Бетсити по волейболу команде «Зенит-Казань» из Татарстана со счетом 0:3. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

«Победа за „Зенитом“ (Казань), счет 0:3. Факел — чемпионы сердец», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что на полуфинальной игре в Новом Уренгое присутствовало несколько глав ямальских муниципалитетов. Спортсмены «Факела» выиграли у «Локомотива» из Новосибирска.

Видео: telegram-канал «Импульс Севера»

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Ямальские волейболисты из команды «Факел» уступили в борьбе за Кубок России на турнире Бетсити по волейболу команде «Зенит-Казань» из Татарстана со счетом 0:3. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера». «Победа за „Зенитом“ (Казань), счет 0:3. Факел — чемпионы сердец», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что на полуфинальной игре в Новом Уренгое присутствовало несколько глав ямальских муниципалитетов. Спортсмены «Факела» выиграли у «Локомотива» из Новосибирска. Видео: telegram-канал «Импульс Севера»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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