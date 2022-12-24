Волейболисты из ЯНАО проиграли в финале Кубка России

Ямальский «Факел» проиграл «Зениту» из Татарстана со счетом 0:3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские волейболисты из команды «Факел» уступили в борьбе за Кубок России на турнире Бетсити по волейболу команде «Зенит-Казань» из Татарстана со счетом 0:3. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

«Победа за „Зенитом“ (Казань), счет 0:3. Факел — чемпионы сердец», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что на полуфинальной игре в Новом Уренгое присутствовало несколько глав ямальских муниципалитетов. Спортсмены «Факела» выиграли у «Локомотива» из Новосибирска.

Видео: telegram-канал «Импульс Севера»