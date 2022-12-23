Мэр Губкинского Андрей Гаранин, мэр Ноябрьска Алексей Романов и мэр Муравленко Елена Молдован собрались в Новом Уренгое, чтобы посмотреть игру за кубок России по волейболу между командами «Факел» (ЯНАО) и «Локомотив» (Новосибирск). Совместное фото разместил в своем telegram-канале Алексей Романов.
«В Новом Уренгое проходит полуфинал Кубка России по волейболу. Болеем за наш «Факел», который сегодня играет с командой «Локомотив», — написал Алексей Романов.
Мэр Нового Уренгоя тоже переживает за ямальских спортсменов. «Болеем за наших», — написал он в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале хотят объединить хоккейный, волейбольный и футбольный клубы под общим именем — «Факел». Фанаты ХК «Ямал» выступили против такой инициативы.
Мэр Муравленко Елена Молдован, мэр Ноябрьска Алексей Романов, мэр Губкинского Андрей Гаранин на волейбольном матче
Мэр Губкинского Андрей Гаранин, мэр Ноябрьска Алексей Романов и мэр Муравленко Елена Молдован собрались в Новом Уренгое, чтобы посмотреть игру за кубок России по волейболу между командами «Факел» (ЯНАО) и «Локомотив» (Новосибирск). Совместное фото разместил в своем telegram-канале Алексей Романов. «В Новом Уренгое проходит полуфинал Кубка России по волейболу. Болеем за наш «Факел», который сегодня играет с командой «Локомотив», — написал Алексей Романов. Мэр Нового Уренгоя тоже переживает за ямальских спортсменов. «Болеем за наших», — написал он в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале хотят объединить хоккейный, волейбольный и футбольный клубы под общим именем — «Факел». Фанаты ХК «Ямал» выступили против такой инициативы.