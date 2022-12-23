23 декабря 2022
22 декабря 2022

Мэры из ЯНАО собрались на волейбольном матче. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, волейбол
Мэры из ЯНАО болеют за «Факел» в полуфинале кубка России по волейболу Фото:

Мэр Губкинского Андрей Гаранин, мэр Ноябрьска Алексей Романов и мэр Муравленко Елена Молдован собрались в Новом Уренгое, чтобы посмотреть игру за кубок России по волейболу между командами «Факел» (ЯНАО) и «Локомотив» (Новосибирск). Совместное фото разместил в своем telegram-канале Алексей Романов.

«В Новом Уренгое проходит полуфинал Кубка России по волейболу. Болеем за наш «Факел», который сегодня играет с командой «Локомотив», — написал Алексей Романов.

Мэр Нового Уренгоя тоже переживает за ямальских спортсменов. «Болеем за наших», — написал он в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале хотят объединить хоккейный, волейбольный и футбольный клубы под общим именем — «Факел». Фанаты ХК «Ямал» выступили против такой инициативы.

Мэр Муравленко Елена Молдован, мэр Ноябрьска Алексей Романов, мэр Губкинского Андрей Гаранин на волейбольном матче
Фото:

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Мэр Губкинского Андрей Гаранин, мэр Ноябрьска Алексей Романов и мэр Муравленко Елена Молдован собрались в Новом Уренгое, чтобы посмотреть игру за кубок России по волейболу между командами «Факел» (ЯНАО) и «Локомотив» (Новосибирск). Совместное фото разместил в своем telegram-канале Алексей Романов. «В Новом Уренгое проходит полуфинал Кубка России по волейболу. Болеем за наш «Факел», который сегодня играет с командой «Локомотив», — написал Алексей Романов. Мэр Нового Уренгоя тоже переживает за ямальских спортсменов. «Болеем за наших», — написал он в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале хотят объединить хоккейный, волейбольный и футбольный клубы под общим именем — «Факел». Фанаты ХК «Ямал» выступили против такой инициативы.
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