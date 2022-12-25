Чиновники в Пермском крае обратились к мигрантам

Администрация Бардымского района напомнила об ответственности за нарушение миграционного законодательства

Мэрия округа напомнила о последствиях за нарушение миграционного законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Бардымского района Пермского края напомнила об ответственности за нарушение миграционного законодательства. Разъяснения мэрия опубликовала у себя на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Прокуратура Бардымского района разъясняет. За нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность установлена главой 18 КоАП, уголовная ответственность установлена статьями 322.2 и 322.3 УК РФ», — говорится в группе.

Административная ответственность предусмотрена за нарушение иностранным гражданином за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ, а также за незаконное привлечение иностранцев к труду. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Уголовная ответственность наступает за фиктивную постановку на учет иностранного лица в РФ. Наказание — до 3 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

URA.RU ранее рассказывало о гражданине из Таджикистана, который нелегально пребывал в соседнем Осинском округе. Для этого он женился на местной девушке.