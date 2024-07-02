02 июля 2024

На СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Пермского края Константин Благиных

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Вторую награду боец получил посмертно
Вторую награду боец получил посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб кавалер двух орденов Мужества из Лысьвы (Пермский край) Константин Благиных. Об этом сообщили представители местной ветеранской организации.

«На СВО в ходе ожесточенных боев погиб наш боевой товарищ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Константин Благиных. Выражаем соболезнования родным и близким», — написано в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети «ВКонтакте».

Точная дата похорон еще не известна. Лысьвенские ветераны пообещали позже сообщить о времени и месте церемонии прощания.

Прикамский военнослужащий погиб в бою
Прикамский военнослужащий погиб в бою
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб кавалер двух орденов Мужества из Лысьвы (Пермский край) Константин Благиных. Об этом сообщили представители местной ветеранской организации. «На СВО в ходе ожесточенных боев погиб наш боевой товарищ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Константин Благиных. Выражаем соболезнования родным и близким», — написано в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети «ВКонтакте». Точная дата похорон еще не известна. Лысьвенские ветераны пообещали позже сообщить о времени и месте церемонии прощания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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