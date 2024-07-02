На СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Пермского края Константин Благиных

Вторую награду боец получил посмертно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб кавалер двух орденов Мужества из Лысьвы (Пермский край) Константин Благиных. Об этом сообщили представители местной ветеранской организации.
«На СВО в ходе ожесточенных боев погиб наш боевой товарищ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Константин Благиных. Выражаем соболезнования родным и близким», — написано в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети «ВКонтакте».
Точная дата похорон еще не известна. Лысьвенские ветераны пообещали позже сообщить о времени и месте церемонии прощания.
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