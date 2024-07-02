Пермские вузы предупредили о повышении стоимости обучения

В Пермском государственном национальном исследовательском (ПГНИУ) и Пермском государственном медицинском (ПГМУ) университетах вырастет стоимость обучения в новом учебном году. Сейчас год обучения в классическом университете стоит в среднем 140—170 тысяч рублей.
«По сравнению с 2023-2024 учебным годом, стоимость обучения в ПГНИУ выросла на 3%. Дороже всего стоят образовательные программы, где преподавание ведется на английском языке», — приводит издание «Текст» слова проректора по учебной работе ПГНИУ Анны Габдурафиковой.
Обучение в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) выросло в среднем на 10% и затронуло все направления подготовки и образовательные программы, предлагаемые университетом, отметили в вузе. Пермский медицинский университет повысил стоимость обучения на 4,5%. В вузе необходимость повышения платы за обучение объяснили ростом инфляции в России.
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