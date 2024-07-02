02 июля 2024

Пермские вузы предупредили о повышении стоимости обучения

ПГНИУ, ПГМУ и ПГГПУ повысят стоимость обучения в новом учебном году
© Служба новостей «URA.RU»
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Учеба в ПГНИУ стала дороже
Учеба в ПГНИУ стала дороже Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском (ПГНИУ) и Пермском государственном медицинском (ПГМУ) университетах вырастет стоимость обучения в новом учебном году. Сейчас год обучения в классическом университете стоит в среднем 140—170 тысяч рублей.

«По сравнению с 2023-2024 учебным годом, стоимость обучения в ПГНИУ выросла на 3%. Дороже всего стоят образовательные программы, где преподавание ведется на английском языке», — приводит издание «Текст» слова проректора по учебной работе ПГНИУ Анны Габдурафиковой.

Обучение в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) выросло в среднем на 10% и затронуло все направления подготовки и образовательные программы, предлагаемые университетом, отметили в вузе. Пермский медицинский университет повысил стоимость обучения на 4,5%. В вузе необходимость повышения платы за обучение объяснили ростом инфляции в России.

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В Пермском государственном национальном исследовательском (ПГНИУ) и Пермском государственном медицинском (ПГМУ) университетах вырастет стоимость обучения в новом учебном году. Сейчас год обучения в классическом университете стоит в среднем 140—170 тысяч рублей. «По сравнению с 2023-2024 учебным годом, стоимость обучения в ПГНИУ выросла на 3%. Дороже всего стоят образовательные программы, где преподавание ведется на английском языке», — приводит издание «Текст» слова проректора по учебной работе ПГНИУ Анны Габдурафиковой. Обучение в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) выросло в среднем на 10% и затронуло все направления подготовки и образовательные программы, предлагаемые университетом, отметили в вузе. Пермский медицинский университет повысил стоимость обучения на 4,5%. В вузе необходимость повышения платы за обучение объяснили ростом инфляции в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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